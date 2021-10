Slår vanvittig rekord: Har spillet 203 kampe i træk

Den spanske angriber Iñaki Williams satte fredag rekord i La Liga, da han spillede sin 203. kamp i træk for Athletic Club.

Siden april 2016 er Williams ikke gået glip af en ligakamp.

Efter at have tangeret den hidtidige rekord på 202 kampe, som Juan Antonio Larranaga fra den rivaliserende baskiske klub Real Sociedad satte mellem 1986 og 1992, tidligere på ugen, kom rekorden i hus fredag.

Her var Williams på banen i samtlige 90 minutter i Athetics sejr på 1-0 mod Alaves.

- For det første vil jeg sige tillykke. I moderne fodbold er der en masse hårdt arbejde bag at spille dette antal kampe i træk. Han bør være stolt af sig selv, siger Athletic-træner Marcelino til klubbens hjemmeside.

- Han spillede en god kamp, og vi er glade for ham, og det han bidrager med. Vi opfordrer ham til at spille yderligere 200 kampe. Det vil være godt for ham og Athletic.

27-årige Williams kom til klubben for syv år siden. Han er startet inde i 169 af de 203 ligakampe siden april 2016, mens han er blevet skiftet ind i 34 kampe.

Iñaki Williams har scoret 39 mål i sin tid i Bilbao.