Slagter grotesk regel: 'Kan skade uskyldige'

En af de største chok-transfers set med danske øjne er ikke langt fra at gå igennem.

FC Barcelona vil indløse Martin Braithwaite frikøbsklausul og give ham ny status som holdkammerat til Lionel Messi.

Transfervinduet er dog lukket for længst, og det er derfor kun på grund af en helt speciel regel, at den spanske storklub har fået lov til at handle hos nedrykningstruede Leganés.

Mandag fik Barcelona grønt lys til at finde en erstatning for Ousmane Dembélé, da han forventes ude i mere end fem måneder. Valget er faldet på Braithwaite

Barcelona har valgt at indløse danskerens frikøbsklausul på 134,5 millioner kroner, uden Leganés har kunnet gøre andet end blot at se til. Madrid-klubben, der lige nu ligger næstsidst i La Liga med to point op til den rigtige side af stregen, må nemlig ikke hente en erstatning for deres topscorer, som reglen er nu.

Den engelske fodboldskribent hos The Guardian - Sid Lowe - forstår ikke meget af den spanske regel.

'Hvis reglens intention er god, er brugen af den ikke. Det er en forsikring for nogle, som efterlader andre ubeskyttet. Den skade, den kan gøre på uskyldige, kan være uoprettelig', skriver han.

Hvis Martin Braithwaite skifter til Barcelona, bliver Leganés svækket markant - helt uden at kunne gøre noget ved det. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Den særlige regel kan derfor ses som en gave til storklubberne, mens de mindre klubber er dem, der betaler regningen. En regning, der i Leganés' tilfælde kan blive rigtig dyr ved en nedrykning.

'Uligheden er indbygget i et system, der er bygget op om, at mindre hold kan blive ødelagt af andre klubbers uheld og dårlige beslutninger uden mulighed for at finde en løsning', skriver Sid Lowe.

Barcelona havde, da transfervinduet var åbent, mulighed for at erstatte Dembélé. Rodrigo Moreno fra Valencia var en mulig erstatning, mens angriberen Cédric Bakambu fra den bedste kinesiske række også blev meldt til Barcelona.

Bakambu skulle endda have været på vej til Barcelona, men da han skulle mellemlande på vejen til Spanien, blev han bedt om at vende om. Læs mere om den bizarre historie HER.

Kan ikke få dispensation

Leganés har været i kontakt med La Liga for at høre, om de må hente en erstatning for Martin Braithwaite.

- Vi hørte fra La Liga onsdag, at de nuværende regler ikke tillader os at købe en ny spiller, siger Leganés' sportsdirektør, Txema Indias, til TV 2 Sport.

Ekstra Bladet følger naturligvis det mulige danskerskifte helt tæt med både reporter og fotograf i Barcelona. Følg med i vores livedækning lige her:



LIVE

- De sælger ham igen til sommer

Ekstra Bladet på Camp Nou: 'Han er ikke god nok'

Skeptisk Laudrup: Braithwaite har vundet i lotteriet

Super-managers råd: De må friste selv nærigrøvene