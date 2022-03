Slagtes: 'Den hvide katastrofe'

Ydmygelsen var total.

Real Madrid blev kørt ud af brættet hjemme i egen hule, da ærkerivalen, FC Barcelona, var på togt og slagtede madrilenerne med hele 4-0.

Dagen derpå er dommen barsk og ubarmhjertig fra de store Madrid-aviser.

På forsiden af AS står der 'Sort nat'.

Madrilenerne stiller normalt op helt i hvidt på hjemmebane, men søndag var det helt i sort i anledning af klubbens 120 års jubilæum.

Avisen beretter også, at 'Ancelottis bizarre beslutninger udløste den hvide katastrofe'. Her henviser den til, at italieneren stillede op uden en spidsangriber, da Karim Benzema er skadet. I stedet spillede Luka Modric som falsk 9'er.

Det betød ifølge AS, at Real mistede både en angriber og en midtbanespiller.

Hos den anden Madrid-avis Marca er kritikken også til at føle på.

'En af de lussinger, der gør ondt', står der på forsiden.

Hos Barcelona-avisen er fokus naturligvis på den store sejr og Barça-spillernes triumf.

Sport skriver 'Glad for igen at vinde'. Det var nemlig mere end tre år siden, at Barcelona seneste havde slået rivalen.

Real Madrid har nu 12 point ned til FC Barcelona, der dog har spillet en kamp færre. Samtidig er hovedstadsklubben stadig med i Champions League, efter Benzema nærmest ene mand sørgede for et vanvittigt comeback mod PSG.

Ikke desto mindre gør et enormt nederlag til ærkerivalen altid voldsomt ondt ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter flere års frit fald er FC Barcelona omsider på ret kurs. Tre stjerne-teenagere forsøger at lukke hullet efter Lionel Messi og vælte Real Madrid af pinden - læs mere om dem her (+)