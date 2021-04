Slagtes efter pinligt nederlag: 'Totalt utilgiveligt'

FC Barcelona skulle pligtsejre hjemme mod Granada for at spille sig op på førstepladsen i La Liga, men tabte højest overraskende.

Det begyndte ellers godt for Barcelona-mandskabet, da Braithwaite skadet fra tribunen kunne se Griezmann og Messi finde hinanden, inden argentineren sikkert sendte bolden i mål.

Men efter pausen gik det galt. Helt galt.

Granada scorede to gange og nuppede chokerende alle tre point på Camp Nou.

Barcelona har - for nu - spillet mesterskabschancen ud af egne hænder. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Det er derfor en voldsom kritik, som to store Barcelona-aviser kommer med efter kampen.

'Det var en gylden mulig, men blev en utrolig misser for for Barça efter et totalt utilgiveligt nederlag til Granada,' lyder dommen fra Mundo Deportivo, som især anklager storklubben for ikke at komme med en reaktion, da de kom bagud.

Det blev ikke til den forventede sejr. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

'Barça kunne tage føringen og fuldbyrde et stort comeback i ligaen, men punkterede mod Granada, der udnyttede deres eneste to skud på mål.'

'Det var det mest smertefulde nederlag i denne sæson for Barcelona, også det mest uforsvarlige', skriver avisen Sport.

Med nederlaget har Barcelona stadig 71 point ligesom Real Madrid, men rivalen er bedre indbyrdes, og Barcelona kan derfor ikke selv afgøre mesterskabet.

Atlético Madrid fører ligaen med 73 point og skal spille på Camp Nou næste lørdag.

