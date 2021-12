Slap med skrækken

Thomas Delaney måtte onsdag aften udgå af Sevillas pokalkamp mod Cordoba på grund af maveproblemer, og det stod så slemt til, at han måtte en tur på hospitalet.

Her bekræftede manager Julen Lopetegui efter kampen, at danskeren døjede med en virus i maven, og at han og resten af trænerteamet troede, at han var klar til at spille.

Det viste han sig dog ikke at være, men her dagen derpå er han i klar bedring. Det skriver B.T, som har været i kontakt med Sevillas pressechef Jesus Gomez.

- Han er okay. Han var med spillerbussen hjem til Sevilla sammen med resten af spillerne, siger pressechefen til det danske medie.

Dermed var det et kort hospitalsvisit for den danske landsholdsspiller, der fra hospitalsfjernsynet kunne se sit Sevilla-hold vinde 1-0 efter forlænget spilletid.