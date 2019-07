Slipper for fængsel

Sandro Rosell kan slippe frygten for dom og fængsel i en større sag om hvidvaskning af store millionbeløb.

Det står klart, efter at den tidligere FC Barcelona-præsident onsdag blev frifundet i sagen mod ham og andre personer.

Det skete, efter at sagen var appelleret til Audiencia Nacional, som er den øverste ret i Spanien, der tager sig af økonomisk kriminalitet.

- Beskyldningerne er ikke blevet bevist, efter at bevismaterialet i sagen er blevet evalueret, lyder det i en udtalelse fra retten ifølge AFP.

Sandro Rosell blev også frifundet på grund af manglende beviser i april, hvorefter den offentlige anklager i Spanien valgte at appellere sagen.

55-årige Rosell var sammen med sin kone og fire andre personer mistænkt for at have skjult penge, som kulle være modtaget fra Ricardo Teixeira, der tidligere var præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF).

Det drejede sig om et beløb på omkring 20 millioner euro (cirka 150 millioner kroner), og det involverede blandt andet salg af tv-rettigheder til testkampe med Brasiliens landshold fra 2006 til 2008.

Sandro Rosell har tidligere levet og arbejdet i Brasilien, og han var anklaget for at have modtaget omkring 8,4 millioner euro (cirka 62 millioner kroner) for arbejdet med tv-rettighederne.

Et andet firma, som Rosell var ejer af, skulle desuden have tjent 12 millioner euro (90 millioner kroner) på en sponsoraftale mellem tøjproducenten Nike og CBF.

Kravet til fængsel blev under retssagen sænket fra 11 til 6 år.

Sandro Rosell var præsident i FC Barcelona fra 2010 til 2014.

