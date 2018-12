Slog dansker af holdet: Nu vil Real Madrid have ham

Det har været et forrygende år for Junior Firpo.

Den 22-årige Betis-back startede året på den spanske klubs reservehold i Segunda División B og slutter det på ønskelisten i Real Madrid.

Champions League-mestrene er ifølge AS parate til at betale de 50 mio. euro - 373 mio. kr. – som det kræver at indløse Firpos frikøbsklausul.

I sidste sæson fik han et lille gennembrud, da han i foråret slog danske Riza Durmisi af holdet, og han har fortsat de gode takter i denne.

Den tidligere Brøndby-spiller blev i sommer solgt til Lazio, og hans afløser har været blandt de bedste backs i La Liga i denne sæson.

Ifølge AS har Real Madrid udset sig den dominikansk fødte spiller som afløser for Marcelo. Firpo har nogle af de samme kvaliteter som brasilianeren og er fristet af muligheden for at komme til Real Madrid.

- Jeg føler mig knyttet til Real Madrid, for min far er Madridista (Real Madrid-fan, red.). Vi så dem på tv, da vi kom til Spanien, og derfor har jeg altid følt stærkt for dem, siger Júnior Firpo til tv-station Cuatro.

Júnior Firpo forlængede sin aftale med Betis tilbage i august, men som det altid er tilfældet i Spanien indeholder kontrakten en frikøbsklasul.

Betis-backen er på rygteplan også blevet kædet sammen med Arsenal og Manchester City. Júnior Firpo står noteret for tre scoringer i La Liga i denne sæson.

