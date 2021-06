Smart finte: Vil koste Barca dyrt

Barcelona har i denne sæson oplevet store udsving, og i slutningen af sæsonen tabte man pusten i mesterskabskampen.

Det har nu medført, at rygterne om en fyring af cheftræner Ronald Koeman er ved at tage til.

Hvis det skulle blive til noget, så kan den hollænderen se frem til at få et meget imponerende gyldent håndtryk. Det melder det catalanske radiostation RAC1.

Samlet set lader det til, at Barcelona vil være forpligtet til at betale Koeman 90 millioner kroner, hvis de vil af med ham.

Det svarer til den årsløn, som der er tilbage for ham på den kontrakt, som han skrev med klubben forud for denne sæson.

Når tallet er så højt, så skyldes det efter sigende, at han sørgede for, at størstedelen af lønnen ville være overført til andet år af sin kontrakt. Dermed vil det være en kostbar operation, hvis de skal have ham ud.

Normalt ville 90 millioner kroner ikke være det store problem for en klub som Barcelona, men efter coronakrisen er pengene ved at være små.

Derfor har man heller ikke planer om at lave dyre transfers, og i stedet vil de holde sig til frie transfers.

Til sammenligning fik Antonio Conte 50 millioner kroner i hånden, da han efter gensidig aftale forlod jobbet som cheftræner i Inter tidligere på ugen.

