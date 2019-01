Smider 672 millioner: Barcelona millimeter fra kæmpe-køb

672 millioner kroner: Barcelona rejser i dag til Amsterdam for at skrive under med Frenkie De Jong, der har bestemt sig for at skifte til catalanerne i stedet for Paris SG

Den 21-årige hollænder Frenkie De Jong anses for at være fodboldens næste helt store midtbanestjerne, men hvor det i sidste måned så ud til, at Ajax-spilleren skulle skifte til Paris SG til sommer, så har sagen nu taget en ny drejning.

Hollandske De Telegraaf skriver onsdag morgen som den helt store nyhed, at Barcelona har besejret PSG i kampen om midtbanespilleren.

Barcelona har således hævet buddet til 90 millioner euro (672 mio kroner), hvor PSG kun ville give 75 millioner euro (560 mio kroner), som Ajax i første omgang ville have.

Ifølge den hollandske avis har også Manchester City og Juventus tidligere været inde i billedet i kampen om De Jong, men italienerne kunne ikke være med på prisen, mens Manchester City på grund af Financial Fair Play heller ikke kunne byde stort nok.

Artiklen fortsætter under billederne

Frenkie De Jong efter en misset chance i Champions League. Foto: AP

Frenkie De Jong i selskab med Hakim Ziyech og Kasper Dolberg. Foto: Stnaley Gontha/Ritzau Scanpix

Også Barcelona-avisen El Mundo Deportivo skriver onsdag om Ajax-spillerens skifte.

- Barcelona sender i dag folk til Amsterdam for at lukke handlen med Ajax-spilleren, lyder det i avisen.

- Aftalen er endnu ikke underskrevet, men Barcelona ønsker at binde ham nu, efter hans agent har informeret PSG og City om, at spillerens ønske er at spille på Camp Nou, lyder det.

Både Frenkie De Jong og holdkammeraten Mathijs de Ligt har flere gang talt med den nuværende Ajax-keeper Andre Onana om Barcelona. Han har nemlig været på kontrakt i klubben.

- Jeg har flere gange talt med dem, fordi jeg var i Barcelona, og jeg ved, hvordan folk er der. De har spurgt til klimaet og den slags. Jeg fortæller dem altid, at de vil kunne lide at være der. Det er ligesom at være hjemme. Jeg fortæller dem, at Barcelona ved, hvordan man behandler folk. Det er det vigtigste for mig, og Barcelona ved, hvordan man gør, sagde Onana i december.

Falder skiftet endeligt på plads, så vil Frenkie De Jong overtage rekorden som dyreste hollandske spiller nogensinde.

Den nuværende rekord indehaves af Virgil van Dijk, som Liverpool betalte 84,4 millioner euro for i Southampton.

Tidligere på måneden var de Jong ude med en melding til Ajax-fansene.

- Jeg bliver 100 procent sikkert resten af sæsonen, sagde Frenkie de Jong her, men til sommer ser det altså ud til at være slut i Ajax.

