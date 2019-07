Smider Eriksen på forsiden: Agenten tager til Madrid

Ifølge Marca vil Christian Eriksens agent, Martin Schoots, i denne uge rejse til den spanske hovedstad for at mødes med repræsentanter fra Real Madrid

Christian Eriksens agent, Martin Schoots, ventes at sætte sin i ben i Madrid denne uge.

Det skriver spanske Marca, der mandag aften har prydet toppen af sin hjemmeside et billede af den danske stjerne og ordene 'Møde om Eriksen'.

Selvsamme Madrid-medie, der er det mest læste i Spanien, skrev i weekenden, at Tottenham havde tilbudt den danske kreatør til de mangedobbelte Champions League-vindere. Prisen skulle være 70 mio. euro (525 mio. kroner).

Endnu er der ingen meldinger om, at de to klubber skulle være tæt på at nå til enighed, og i kulissen spøger stadig andre navne på blokken i Real Madrid.

Rygterne om et transfer-brag, der skal gøre midtbanen til et endnu større festfyrværkeri, florerer fortsat på daglig basis.

Men om det bliver Christian Eriksen, Paul Pogba, Donny van de Beek eller en helt fjerde, som storklubben putter i kurven, er endnu uvist.

Lige nu er det trioen, der menes at figurere som de øverste navne på ønskelisten hos den spanske gigant.

Angiveligt skulle den flamboyante franskmand længe have været førsteprioritet, men verdensmesterens pris er i en hel anden klasse end de to øvrige, ligesom Juventus også har budt sig til som konkurrent om United-stjernen.

Mere tilforladeligt menes salgsprisen på Ajax-sensationen Donny van den Beek at være. Marca skriver, at den hollandske landsholdsspiller har fordel af, at han bør kunne erhverves for 50 mio. euro eller mindre.

Det ser under alle omstændigheder ud til, at man i Madrid spiller på flere heste i øjeblikket. Og det kan være med til at presse Tottenhams bestyrelsesformand Daniel Levy til at skrue på salgsprisen.

Han har den helt store udfordring, at Eriksen skal skibes af sted i dette transfervindue, hvis man skal score en økonomisk gevinst på White Hart Lane.

Af samme årsag vil Schoots' visit i Madrid helt sikkert være efter overensstemmelse med Tottenham-bossen.

Ifølge Marca er målet med mødet, at de to parter kan komme nærmere, hvad man kan tilbyde hinanden, hvis klubberne ender med at nå til enighed om en transfer af Eriksen.

Se også: Efter transfertørke: Storklub klar med rekordkøb

Se også: Rammer engelsk avis: PL-giganter går efter dansk stjerne

Tvunget til salg: Sådan kommer Eriksen til Madrid