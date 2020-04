Smidt på pinlig liste

Sportsavisen AS spørger sine læsere - hvilken signing, der har været den værste. Her dukker danskeren op

Under overskiften: 'Hvilken Real Madrid-signing har skuffet dig mest?' dukker den tidligere danske landsholdspiller Thomas Gravesen op i den spanske sportsavis As.

Der bliver listet 34 spillere, og danskeren, der var i klubben over halvandet år fra 2005 til 2006, er mellem de Real Madrid-spillere, der bliver nævnt.

AS skriver om danskeren:

'I Real Madrid historie vil der være en dribling kaldet Gravesinha. Med sit iltre temperament kastede han sig ned med knopperne forrest. Modstanderne sprang for ikke at mærke følgerne af Gravesen, og derefter tog danskeren bolden. Han var i Real Madrid i halvandet år og forlod klubben efter en slåskamp mod Robinho.'

Det er altså sådan, at avisen husker den danske landsholdsspiller.

Det var på en træningslejr i Østrig, at Thomas Gravesen kom i klammeri med Robinho. Danskeren blev derefter hængt ud som syndebuk. Foto: Bernat Armanque/AP/Ritzua Scanpix

Listen indholder navne som Kaká, Robert Prosinecki og Nicolas Anelka. Du kan se hele listen her.

Thomas Gravesen kom til Real Madrid efter at have spillet for Vejle, HSV og Everton. Efter opholdet i den spanske hovedstad fortsatte karrieren i Celtic, inden danskerens karriere sluttede i Everton.

I dag er Thomas Gravesen fodboldekspert - blandt andet til de landskampe, som Discovery viser.

Her får Giandmenico Mesto danskerens kærlighed at føle. Foto: Markus Leodolter/Ritzau Scanpix

