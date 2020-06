'Snydt' af dommeren: Det er utroligt!

Real Betis' forsvarsspiller Marc Bartra kritiserer det straffespark, der blev dømt mod ham i Sevillas sejr på 2-0 over Betis torsdag aften.

Dommer Antonio Mateu Lahoz pegede på pletten efter en karambolage i Betis' felt mellem Sevillas angriber Luuk de Jong og Marc Bartra.

- Det er utroligt, siger Marc Bartra til det spanske medie Movistar ifølge avisen Marca.

- Jeg vandt positionskampen i luften, hoppede før De Jong, og så hopper han ind i mine arme. Ingen protesterede.

Sevillas Lucas Ocampos scorede på straffesparket til 1-0 i anden halvleg. Seks minutter senere scorede Sevillas Fernando til 2-0.

Se også: Sevilla genstarter spansk liga med pligtsejr

Kampen var den første i den bedste spanske række, La Liga, efter den ufrivillige pause grundet udbruddet af coronavirus.

En tidligere dommer Andujar Oliver siger til Marca, at han ikke ville have givet et straffespark. Men han medgiver, at tv-billederne fra VAR ikke var tydelige nok til at omstøde Antonio Mateu Lahoz' kendelse.

- VAR kan ikke omstøde dommen, da der er kontakt. Men der er tusindvis af situationer som denne i en kamp, og her var der for mig ikke nok til at give et straffespark, siger Andujar Oliver til Marca.

Kampen blev spillet uden tilskuere, men med kunstig tilskuerlyd. Lucas Ocampos fejrede alligevel sin scoring ved at løbe ud til lægterne med de manglende fans.

- Jeg har aldrig spillet i dette derby, og selv om fansene ikke var her, ville jeg stadig gerne ære dem, lade som om, at de var der, og vise, at vi kæmper for dem, siger Lucas Ocampos ifølge nyhedsbureauet Reuters.

