Solgt for gigant-beløb: Superliga-guldklump udelukket

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor er ved at udvikle et ry om sig selv, der ikke ligefrem er misundelsesværdigt. Problemer med disciplinen rygtes, og senest er han blev udelukket af Celtas førsteholdstræning.



Det skriver den spanske sportsavis Marca.



Helt præcist skulle det nu være en helt måned, hvor han ikke har været en del af træningen, og derfor er spillerens fremtid omringet af tvivl, melder avisen. Det skulle samtidig være tredje gang, at Emre Mor er blevet udeladt af træningen, siden han skiftede til Vigo-klubben i 2017.



Dengang kom han til klubben for at få kick-startet sin karriere igen efter et knap så vellykket ophold i tyske Borussia Dortmund, der havde købt ham i FC Nordsjælland for op mod 90 millioner kroner.



Dog har Celta-træner Miguel Cardoso ikke haft ham med i truppen til kampe mere end to gange siden midten af december. Samtidig gør Emre Mors opførsel på de sociale medier som Twitter og Instagram det angiveligt svært at få ham solgt til en ny klub.



Selvom det nu er over en måned siden, at Emre Mor fik spilletid for Celta Vigo, så virker det sandsynligt, at han kan nå at få chancen igen senere på sæsonen, forlyder det.

Se også: Så blev det sgu' sjovt igen, Brøndby

Se også: Raser efter skandalen: - Han er en skamplet!