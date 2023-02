Solide Barcelona nedlægger bundhold

FC Barcelona tromler videre i La Liga.

Søndag aften fik Cadiz at mærke, at den spanske ligas tophold er i storform i øjeblikket. Hjemme på Camp Nou vandt Barcelona med 2-0.

Andreas Christensen var med fra start i Barcelonas midterforsvar, og der spillede han en god kamp.

Når Cadiz stak til værterne, så ryddede den danske landsholdsspiller grundigt op, så det sjældent blev rigtig farligt.

I anden halvleg var Barcelona-fartøjet så meget på cruise control, at det indimellem var lige ved at gå galt et par gange. Men det gjorde det ikke.

Barcelona har nu vundet syv La Liga-kampe i træk, og efter spillerunde nummer 22 har klubben fortsat otte point ned til Real Madrid på andenpladsen.

Hovedstadsklubben vandt lørdag over Osasuna, så der er altså ikke sket forskydninger helt i toppen af tabellen. Cadiz har lige nøjagtig snuden over nedrykningsstregen.

Selv om det endte med et nederlag søndag, så var Cadiz ganske godt med i første halvleg. Et par gange måtte Barcelona ånde lettet op efter fine muligheder til Cadiz.

Efter 19 minutter havde bolden sågar sneget sig ind bag Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet. Men Roger Marti, som sendte bolden i nettet, var i offside, da han modtog bolden.

Barcelona viste derefter den kynisme, der skal til for at vinde et mesterskab. To muligheder i slutningen af første halvleg sendte Cadiz i kulkælderen.

Ferrán Torres spillede en stor kamp for Barcelona, og efter 43 minutter afdriblede han flere modstandere og lagde bolden ind i hovedet på Robert Lewandowski. Polakken brændte, men Sergi Roberto fulgte op og scorede.

Tre minutter senere var Lewandowski anderledes træfsikker. Han fik bolden i udkanten af feltet, og med et tørt spark scorede han til 2-0.

Cadiz forsøgte i anden halvleg at satse offensivt.

Det kastede igen nogle udmærkede muligheder af sig, men det var mest et spørgsmål om, at Barcelona i perioder så ud til at have lullet sig selv en smule i søvn.