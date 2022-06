Spansk avis: 'Alvorligt pres' på Braithwaite

Det har længe været kendt, at den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite ikke længere er en del af planerne i hans klub, FC Barcelona.

Nu ser det ud til, at catalonierne forsøger at afskibe danskeren til fransk eller engelsk fodbold, og i følge den normalt velunderrettede spanske journalist Miguel Sanz, så har Barcelona nu øget presset på danskeren, for at få ham til at skifte denne sommer.

Tidligere var der rygter om at ingen vil have danskeren, men nu er tilbuddene altså begyndt at tikke ind hos catalanerne.

Barcelona gør sig derfor store forhåbninger om endeligt at slippe af med danskeren, der kun blev hentet ind som en nødløsning i februar 2020.

I Frankrig skulle Olympique Marseille angiveligt være interesseret i en dobbelt handel, som udover Braithwaite inkluderer hans franske Barca-kollega Clement Lenglet.

I det franske er danskeren ifølge det spanske medie AS udset som den sidste brik i Marseilles angrebstrio, der i forvejen består af polske Arkadiusz Milik og congoleseren Cédric Bakambu. Interessen fra franskmændene kommer blandt andet fordi de skal ud og spille Champions League næste sæson.

Det er den normalt velunderrettede spanske journalist Miguel Sanz fra Barcelona-avisen Sport, der skriver, at Barcelona er begyndt at lægge et 'alvorligt pres' på danskeren, for at få ham til at skifte denne sommer.

Braithwaite kan være på vej til fransk fodbold. Foto: Joan Monfort / Ritzau Scanpix

Brentford på blokken

Danskerklubben Brentford meldes af Sport som det engelske bud på en ny arbejdsgiver til Martin Braithwaite.

Skifter angriberen til den engelske klub, vil han blive en del af den største danske koloni i Premier League.

I klubben vil han komme under Thomas Franks vinger, og klubben forventer, at han vil passe perfekt ind i holdets spillestil.

Den 31-årige danske landsholdsangriber har tidligere meldt ud at han ikke er interesseret i at forlade Barcelona, hvor han har to år tilbage af sin kontrakt.

I den seneste sæson spillede Braithwaite 248 minutter fordelt over fem kampe, hvilket kastede to mål og én assist af sig. Sæsonen bød dog også på en knæskade, som holdt danskeren ude af Barcelonas hold det meste af sæsonen.

Barca-træneren Xavi har meddelt danskeren, at han ikke er en del af planerne næste sæson. Foto: JOSE BRETON / Ritzau Scanpix

