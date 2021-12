Spansk avis: Barça skal beslutte sig

FC Barcelona har efter sigende været meget opmærksomme på spillere, som har kontraktudløb til sommer, da de kan hentes gratis af den økonomisk udfordrede klub.

En af dem er danske Andreas Christensen fra Chelsea.

Dog kan muligheden for at få Matthijs de Ligt fra Juventus ødelægge sådan et skifte for Christensen. Det skriver den catalanske sportsavis Sport.

Her bliver der peget på, at Barcelona nu har de kommende dage til at finde ud af hvilken vej, de vil gå. Det skyldes særligt, at den danske forsvarsspiller meget gerne vil have sin fremtid på plads i løbet af januar.

Arbejdet på at få Christensen til Barcelona begyndte tilsyneladende for nogle måneder siden, og muligheden for at leje danskeren var der angiveligt allerede i sommer. Det blev dog ikke til noget, da Eric Garcia blev foretrukket dengang.

På det seneste forlyder det, at landsholdsprofilen har sat forhandlingerne med Chelsea om en ny kontrakt i bero, og det er nu op til Barcelona, hvorvidt der skal ske noget. Ellers vil han angiveligt høre på Chelseas bud igen.

Tidligere har Andreas Christensen også været sat i forbindelse med storklubber som Bayern München og Juventus.

