Spansk avis smider bombe: Barcelona overvejer Braithwaite

Barcelona har et problem.

De mangler desperat en angriber, efter at både Luis Suarez og Ousmane Dembélé er meldt ude med langvarige skader.

Spanske regler gør dog, at træner Quique Setién nu har fået dispensation til at hente en angriber, selvom transfervinduet lukkede med udgangen af januar.

Og set med danske briller kan det blive en interessant nødløsning, man arbejder på. Ifølge den Barcelona-baserede avis Mundo Deportivo, så er Martin Braithwaite en af de spillere, der kan udfylde det midlertidige hul helt fremme.

Martin Braithwaite har nydt stor succes i Leganés, siden han skiftede fra Middlesbrough. Først på leje og siden på en permanent kontrakt. I indeværende sæson har han scoret seks mål og lavet to oplæg. I sidste sæson scorede han mod netop Barcelona på Camp Nou.

Martin Braithwaite er pludselig i spil som Barcelona-angriber. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Ifølge Mundo Deportivo er det dog især præstationerne for bundklubben, der har fået Barcelona til at notere sig danskerens navn. De skriver, at Leganés allerede i slutningen af januars transfervindue frygtede, at storklubben ville komme med et tilbud.

Det skete ikke, men nu kan skadesproblemerne tilsyneladende åbne en dør for et ellers temmelig usandsynligt skifte. Braithwaites fordel er angiveligt, at Quique Setién er på udkig efter en spiller, der både kan spille helt fremme, men også kan bruges som venstre kant.

Som en ekstra krølle på halen skriver Mundo Deportivo, at Martin Braithwaite har samme agent som hollandske Frenkie de Jong, der skiftede fra Ajax til Barcelona i sommerpausen.

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Mandag middag har Barcelona får den endelige godkendelse fra La Liga, der gør, at de kan hente en erstatning for de skadede spillere. La Liga krævede blandt andet dokumentation for, at Dembeles skade er så alvorlig, at den holder ham ude i resten af sæsonen. Barcelona er dog begrænset til kun at kunne hente en spiller, der er på kontrakt i en anden spansk klub - hvilket Braithwaite naturligvis opfylder.

Og så kræver et skifte naturligvis også, at Leganés vil afgive danskeren forud for en vigtig kamp mod nedrykning. I skrivende stund er man to point fra nedrykningsstregen i den bedste spanske række.

Med til historien hører det dog, at en helt række af angribere fra den spanske liga på det seneste er sat i forbindelse med Barcelona på grund af de mange skadesproblemer.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Martin Braithwaite.

