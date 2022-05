Spansk bomber skal i fængsel

Retten i den spanske by Almería har talt.

26-årige Santi Mina, der så sent som i søndags spillede 76 minutter for Celta Vigo, er idømt fire års fængsel og et erstatningskrav på cirka 370.000 kroner for at have begået en forbrydelse af 'seksuel karakter'.

Det skriver flere spanske medier. Herunder Mundo Deportivo og Marca.

Han var anklaget for et seksuelt overgreb på en kvinde tilbage i juni 2017, hvor han i en campingvogn i byen Mojácar havde optrådt nøgen og gjort seksuelle tilnærmelser mod hende.

Anklageren havde plæderet for otte års fængsel ud fra en anklage om voldtægt, men dommeren har frikendt ham for den anklage og altså nedbragt straffen med fire år og i stedet kaldt det for en forbrydelse af seksuel karakter.

To ud af de i alt fire år skal han tilbringe bag tremmer, og udover erstatningskravet skal han også holde 500 meters afstand til kvinden i 12 år.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Dengang spillede Santi Mina for Valencia, men vendte hjem til Celta Vigo i sommeren 2019.

Hans daværende holdkammerat, David Goldar, var også i campingvognen i 2017, men han er blevet frifundet helt, selvom han risikerede op til ni og et halvt års fængsel.

I indeværende sæson har den spanske skarpretter nettet syv gange i 33 kampe. Celta Vigo har efterfølgende meddelt, at man midlertidigt har smidt Santi Mina af holdet. Han har således anket afgørelsen, og derfor har klubben kun valgt at gøre suspenderingen midlertidig.