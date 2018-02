Spansk klub i chok: 100 millioner-køb anholdt for overfald

Hvis Olympique Lyon har siddet og terpet Rúben Semedo på taktikmøderne før torsdagens Europa League-kamp mod Villarreal, så har det været spildt arbejde.

Den portugisiske spiller kommer ikke i kamp i returkampen. Han er tilbageholdt af politiet.

Ifølge så godt som alle spanske aviser er han blevet anholdt, efter en unavngiven mand har angivet ham og påstår, at Semedo sammen med to andre (også unavngivne) personer fangede ham, bandt og overfaldt ham i Semedos hjem.

Det betød, at politiet tirsdag morgen slog til og anholdt Semedo, skriver blandt andre Marca.

Ifølge anklagen låste de tre mænd offeret inde i et værelse, hvorefter de brød ind i dennes lejlighed for at stjæle penge samt muligt materiale for at kunne afpresse ham.

Offeret pådrog sig mindre skader samt en beskadiget ankel.

Truede sig frem på natklub

Denne påstår ifølge medierne desuden, at der skulle have været et skydevåben involveret i hændelsen. Semedo eller en af hans påståede kumpaner skulle i to tilfælde have affyret våbnet for at skræmme offeret.

Hvis det viser sig at holde vand, vil det ikke være første gang, den 23-årige spiller er havnet i myndighedernes og mediernes søgelys for andet end sin omgang med en fodbold.

Det er ikke længere siden end januar, at der blev indledt undersøgelser af en episode i november, hvor han truede tilfældige med en pistol på en natklub.

Han skiftede fra Sporting Clube i Lissabon for 14 millioner euro - svarende til 104 millioner kroner - i sommeren 2017. Opholdet i Spanien har foreløbig været en kæmpe skuffelse.

Han har været skadet i flere omgange og er kun noteret for fire ligakampe og en enkelt optræden i Europa League.

Alt om Superligaens glemte stjerner: Personlig konkurs og døden nær

Se prisen på Madrid-stjernerne: Så meget halser FCK efter