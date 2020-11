Spansk legende død

Han var en legende i Valencia, men det var i Real Madrid, at forsvarsspilleren Juan Cruz Sol vandt de fleste af sine trofæer.

Tirsdag døde han 73 år gammel. Blot to dage efter hans to tidligere klubber mødtes i La Liga.

Det oplyser både Valencia og Real Madrid.

Juan Sol snuppede først ti år i Valencia, inden han på fem sæsoner i Real Madrid vandt fire spanske mesterskaber og en pokaltitel.

Efterfølgende vendte han hjem til Valencia og spillede et par sæsoner, inden han trak sig tilbage i 1981. I Valencia vandt han også et enkelt spansk mesterskab, en pokaltitel samt den hedengangne Europa Cup for pokalvindere.

Op til sin død var en medlem af bestyrelsen og ambassadør i Valencia, og han skabte sig uomtvisteligt legendestatus i klubben.

Udover adskillige optrædener for Valencia og Real Madrid blev det også til 28 kampe for det spanske landshold - heriblandt en mod Danmark i Idrætsparken i 1974.

Valencia har dagen igennem markeret dødsfaldet på sine sociale kanaler, ligesom også tidligere og nuværende spillere og træner har sendt en hilsen. Heriblandt den nuværende anfører Carlos Soler og den forhenværende træner Rafael Benitez.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Real Madrid har naturligvis også sendt en tanke til de efterladte.

- Real Madrid vil gerne sende sine kondolencer og varmeste hilsner til hans hustru Paola og hans to døtre, til alle familiemedlemmer og kære samt til Valencia, skriver klubben på sin hjemmeside.

Ingen af klubberne har oplyst dødsårsagen.

