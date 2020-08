Spansk legende indstiller karrieren

Den 39-årige målmand Iker Casillas har spillet sin sidste fodboldkamp på topniveau.

Det oplyser den mangeårige Real Madrid-keeper i et opslag på Twitter.

Casillas vogtede målet for den spanske storklub i mere end halvandet årti fra 1999 til 2015.

I den periode var han nærmest synonym med kongeklubben. Casillas vandt det spanske mesterskab fem gange med Real Madrid, og det blev også til tre sejre i Champions League.

Flest CL-kampe siden 1992-93 177 kampe: Iker Casillas (Real Madrid og FC Porto) 169 kampe: Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid/Juventus) 151 kampe: Xavi (FC Barcelona) 142 kampe: Raúl (Real Madrid og Schalke 04) 141 kampe: Lionel Messi (FC Barcelona) og Ryan Giggs (Manchester United) 130 kampe: Andrés Iniesta (FC Barcelona) 125 kampe: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid og AC Milan) 124 kampe: Paul Scholes (Manchester United) og Sergio Ramos (Real Madrid) 123 kampe: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus og PSG) 120 kampe: Roberto Carlos (Real Madrid og Fenerbahce) og Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG og Manchester United) Vis mere Luk

De sidste år af karrieren optrådte han for FC Porto, og her nåede han at vinde den portugisiske titel i både 2018 og 2020.

Iker Casillas vandt desuden både EM og VM med det spanske landshold. EM endda to gange i 2008 og 2012.

Hans enorme position i spansk fodbold vises tydeligt i de tusindvis af beskeder, der øjeblikkeligt føg efter hans tweet om at stoppe tirsdag. I mange af dem stod det samme ord: Gracias - tak.

Mange vedhæfter én bestemt redning: Hans fodparade på Arjen Robbens afslutning i VM-finalen i 2010. Hollænderen sled sig alene igennem med den spanske keeper, der resolut fløj ud af sit mål og fik afværget chancen.

Dermed holdt spanierne fast i 0-0 i vandt senere kampen på Andrés Iniestas scoring i den forlængede spilletid.

