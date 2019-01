Spansk medie: Dolberg på listen i Barcelona

At der render et stort talent med dansk pas rundt i hollandske Ajax Amsterdam har vi allerede opdaget både herhjemme og i Holland. Og nu har rygtet også spredt sig til det spanske, hvor en af de allerstørste klubber på planeten har skrevet den unge dansker på en interessant liste.

I FC Barcelona har de nemlig besluttet sig for, at Munir El Haddadi ikke er en spiller for fremtiden. Derfor er den spanske storklub efterladt med stjernen LuisSuárez som eneste reelle angriber. Suárez erda også er garant for både mål og assist, men han er efterhånden blevet 32 år, og kan derfor ikke forventes at spille alle kampe på en sæson.

Så FC Barcelona leder efter endnu en angriber til truppen, og det er på denne liste, at man finder Kasper Dolberg. Det skriver det spanske avis AS, som dog samtidig bringer et problem frem, hvis FC Barcelon skulle finde på at gå efter danskeren.

Klubben håber nemlig også på at kunne hente et andet af Ajax's store talenter, nemlig midtbanespilleren Frenkie de Jong. Og da han prioriteres højere end Dolberg, frygter FC Barcelona ifølge AS, at en jagt på Dolberg kan forringe chancerne for at hente de Jong. Til gengæld tror FC Barcelona så meget på Kasper Dolbergs talent, at de ikke lader sig afskrække af den danske landsholdsspillers manglende form efter en længere skadespause.

Udover Kasper Dolberg finder man blandt andre Romas 22-årige tjekke Patrik Schick, Yussuf Poulsens 21-årige holdkammerat i RB Leipzig Jean-Kévin Augustin og Genoas kun 19-årige polak Krzysztof Piątek, der har fået et kæmpe gennembrud i Serie A i denne sæson.

Og alderen på de mulige emner taget i betragtning ligner det, at FC Barcelona udover en reserve for Luis Suárez samtidig leder efter den angriber, der kan sikre målscoringen når angriberen fra Uruguay en dag når sidste salgsdato. Og måske det kan blive danske Dolberg, der i fremtiden skal score målene på Camp Nou.

