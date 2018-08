Spanske medier hylder 'magiske' Sisto: 'En hyldest til Laudrup'

Pione Sisto satte mandag aften nærmest ild til græsplænen på Ciutat de Valencia, da Celta Vigo ude slog Levante 2-1.

Den danske kantspiller scorede et fantastisk føringsmål, lagde op til 2-0-målet og bragede et frispark på overliggeren som prikken over i'et.

SE SISTOS GENIALE MÅL HER



Danish fans! Your boy Pione Sisto has scored a thunderbolt of a goal to give @RCCelta the lead!



See the rest of this game here https://t.co/y2LXWjNjkM#liveonstrive #LevantevCelta pic.twitter.com/QRzYu7V7BA — Strive Sport (@StriveFootball) August 27, 2018

LÆS MERE OM KAMPEN HER

Se også: Sisto i hopla: Se hans fantastiske mål

Dagen derpå hyldes Pione Sisto fortjent i de spanske medier, der ikke sparer på superlativerne.

Avisen Faro de Vigo beskriver, hvordan Sisto blev tiljublet af Levantes fans, da danskeren blev udskiftet få minutter før slutfløjt. Faro de Vigo kalder også Pione Sisto for 'kampens med afstand bedste spiller' og bruger danskeren på forsiden af sportssektionen med overskriften 'sensationelle!'.

Hoy en #portadaFARO



⚽ Todo sobre la primera victoria del Celta de Mohamed

El tirón internacional del motor vigués

⚠ Bloqueadas las pasarelas de evacuación de Rande



https://t.co/kOYMXIzKo5 pic.twitter.com/NAp6H9jFtC — Faro de Vigo (@Farodevigo) 28. august 2018

Metropolitato har også fundet de helt store gloser frem om Pione Sisto og drager en sammenligning af de helt store i dansk fodbold.:

- Pione Sistos magi og soliditet giver den første sejr til Mohameds Celta. Det var en sensationel kamp af danskeren, og hans assist til Maxi Gomez lignede en smuk hyldest til landsmanden Michael Laudrup.

#Metropolitano | La magia de Pione Sisto y la solidez dan la primera alegría al Celta de Mohamed https://t.co/P030jeKgAX — VigoNoticias (@VigoNoticias) 27. august 2018

Også den store sportsavis Marca vurderer Pione Sisto til at være kampens bedste spiller. Den danske landsholdsspiller bliver som den eneste aktør tildelt tre stjerner for sin præstation, og Marca skriver, at Pione Sisto 'formåede at score fra vinkel som ellers virkede umulig at score fra'.

RESUMEN #LaLigaSantander | El Celta se impone (1-2) al Levante en un gran partido en el Ciutat

https://t.co/G4uLA3cEGG pic.twitter.com/PPmNw2Bnmj — MARCA TV (@MARCATV) 27. august 2018

Flere spanske medier har været hårde ved Celta Vigo op til denne sæson, da holdet ikke har vundet en kamp i pre season, og spillet har haltet under den ny cheftræner, Antonio Mohamed.

Den skepsis sparker Mundo Deportivo til hjørne, takket være den danske landsholdsspiller, under overskriften: 'Sisto skinner og giver den første sejr til Celta'.

- Al tvivl, der var omkring Celta under Antonio Mohamed, blev ryddet af vejen mandag af Pione Sisto. Den danske angriber af sudanesisk oprindelse sørgede for, at Vigo-holdet opnåede deres første sejr ved at score et mål og assistere til 0-2 til Maxi Gómez.

Pione Sisto se luce y da el primer triunfo al Celta. CRÓNICA de @aguilaraxel https://t.co/rd8sUVuwth #LevanteCelta pic.twitter.com/mG69YpZwCp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 27. august 2018

Landsholdets bedste scoringer: Her er deres koner og kærester

Alle VM-heltenes lønninger: Han tjener mest på landsholdet

Læs meget mere om spansk fodbold herunder.

Se også: Real Madrid efter Ronaldo-farvel: I år spiller vi som et hold

Se også: Real Madrid ryster tidlig scoring af sig og sikrer storsejr

Se også: VAR hjælper Barcelona til smal sejr over oprykkere

Se også: Svarer Real Madrid igen: Han koster 895 millioner