Sparerunde: Barcelona-spillere må ned i løn

Spillere og stab skal gå ned i løn i FC Barcelona.

Klubben meddelte onsdag, at den har igangsat en sparerunde, fordi indtægterne under coronakrisen har medført et stort underskud.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere i oktober offentliggjorde klubben fra Catalonien et rekordstort tab på 97 millioner euro for den foregående sæson. Det svarer til cirka 722 millioner kroner.

Sammenlignet med sæsonen før var der tale om en nedgang i omsætningen på 14 procent.