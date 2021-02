Spillerne gav ham klar besked: - Du bliver nødt til at gå

Ronald Koeman fortæller, at spillerne på det hollandske landshold syntes, at han skulle tage Barcelona-jobbet

Efter at Holland ikke havde kvalificeret sig til hverken EM 2016 eller VM 2018, fik Ronald Koeman den store fodboldnation kvalificeret til EM 2020.

Slutrunden blev dog udsat grundet coronavirus, og da Barcelona i sommer bankede på hollænderens dør for anden gang, blev fristelsen for stor, selv om en EM-slutrunde venter til sommer.

- Barcelona ringede til mig for et år siden i januar. Dengang sagde jeg: 'Nej, nej, jeg vil gerne blive med landsholdet'.

Spillerne på det hollandske landshold kunne godt forstå, at Koeman gerne ville være Barcelona-træner. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Et halvt år senere havde Koeman dog ombestemt sig.

- Efter det (det udsatte EM, red.) gjorde coronavirus det rigtig svært, og tvivlen om EM næste sommer gjorde, at jeg sagde: 'Jeg vil ikke vente mere. Det er min sidste chance for at blive Barcelona-træner', siger Koeman til Premier League-legende Alan Shearer i The Athletic.

- Alle spillerne på landsholdet var enige. Jeg talte med spillerne, og de sagde: 'Du bliver nødt til at gå.'

Træneren lyttede til spillernes råd og blev i august præsenteret som afløser for fyrede Quique Setién.

Koeman havde en svær start på sin trænertid i efteråret, hvor klubben ikke præsterede i La Liga.

De er dog kommet bedre med og har nu kun Atlético Madrid foran sig.

Onsdag aften kl. 21 venter Granada i kvartfinalen i Copa del Rey.

