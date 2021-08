Spøjs Barça-træffer: Braithwaite tilbage med mål

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite viste onsdag, at man også kan score for en af verdens største klubber, selv når man ikke prøver på det.

For første gang i optakten til den nye sæson blev danskeren sendt i aktion for Barcelona, som spillede en testkamp mod Red Bull Salzburg. Martin Braithwaite udlignede undervejs til 1-1, men Barcelona tabte opgøret 1-2.

Den 30-årige vestjyde blev skiftet ind i det 64. minut af testkampen, og 19 minutter senere udlignede han til 1-1 på et spøjst mål.

Backen Sergino Dest trak ind i banen og afsluttede. En forsvarsspiller rettede bolden af, blot for at Braithwaite ufrivilligt også rettede bolden af lige efter, så Salzburgs målmand ikke kunne nå at reagere ordentligt.

Trods udligningen fra danskeren formåede Brøndbys kommende modstander i Champions League-kvalifikationen at vinde testkampen.

Barcelona stillede til start med en lang række af klubbens stjernespillere, heriblandt nyindkøbet Memphis Depay.

Lionel Messi, hvis kontrakt fortsat ikke er forlænget efter udløbet for over en måned siden, var selvsagt ikke med i kampen.

