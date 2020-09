Sponsor penis-håner tabende klub

Klubledelse raser over hovedsponsor, der efter Granadas store nederlag til Atletico Madrid lagde hånende penis-diagram på Twitter

Sponsorer kan ind i mellem blive lidt utilfredse med indsatsen i den klub, man har valgt at støtte.

Men måden, som Granada efter søndagens i forvejen sviende nederlag på 1-6 til Atletico Madrid blev hånet på, hører vist alligevel til de sjældent grove.

Klubbens hovedsponsor, bettingfirmaet Winamax Deportes, valgte således at køre budskabet ind med penis. Nærmere betegnet med en penislignende figur, der skulle efterligne et løbediagram for modstandernes stortalent, Joao Felix.

Penisfiguren peger umisforståeligt ind mellem et par baller, så meget kunne tyde på, at sponsoren føler røvrendt af dagens taberhold.

Det ville klubledelsen dog ikke finde sig i, og man gik til modangreb på Twitter med beskeden om, at ’Granada forlanger en offentlig undskyldning og øjeblikkelig berigtigelse fra Winamax Deportes for deres offensive og respektløse tweet mod klubben og dens fans’.

Desuden hedder det: ’Samtidig forbeholder vi os retten til at foretage passende tiltag om forsvar for en institution med en 89 år lang historie’.

Winamax Deportes valgte tilsyneladende at slette det pågældende tweet senere på aften.

Luis Suarez fik debut med to scoringer. Her fejrer han med sin nye holdkammerat Saul Niquez. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Granadaspillerne blev i forvejen ydmyget af et veloplagt Atletico-hold, der gav nyindkøbte Luis Suarez en drømmedebut med to mål efter sin indskiftning i det 70. minut.

Inden da havde Diego Costa, Angel Correa, Joao Felix og Marcos Llorente åbnet scoringen og grundlagt Atleticos sejr i sæsonens første ligakamp.

