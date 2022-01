Statsanklager undersøger tidligere Barça-top

Den tidligere ledelse i FC Barcelona med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen bliver undersøgt af den spanske statsanklager.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at den nuværende ledelse med præsident Joan Laporta ved roret onsdag har indgivet en klage.

Det er umiddelbart uklart, hvad Laporta og den nuværende ledelse har gjort statsanklageren opmærksom på.

Joan Laporta har dog tidligere kritiseret Bartomeu for at bringe fodboldklubben i økonomisk uføre og tæt på konkurs under sin ledelse fra 2014 til 2020.

Beskyldningerne er gået på, at fodboldklubben i perioden betalte for høje lønninger og transfersummer.

Josep Maria Bartomeu har dog afvist påstandene og blandt andet hævdet, at lønningerne har fulgt indtægtsniveauet.