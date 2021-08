Stiller ultimatum: Skal svare i morgen!

Ifølge to franske aviser har Real Madrid givet PSG et ultimatum omhandlende Kylian Mbappe

Sommerens transfervindue har overgået de flestes forventninger, men én 'gammel' saga er endnu ikke afsluttet.

Kylian Mbappe vil, ifølge Le Parisien, gerne til Real Madrid, men det spanske storhold kan ikke nå til enighed med Paris Saint-Germain om den 22-årige verdensmester.

Ifølge Le Parisien har Real Madrid budt knap 1,4 milliarder kroner for den lynhurtige angriber, hvilket PSG ikke har reageret på. Derfor tager Madrid-klubben nu skrappere metoder i brug.

1,4 milliarder eller 0 kroner

Avisen fortæller, at Real Madrid har meddelt PSG, at man trækker sig fra handlen, hvis der intet sker inden søndag.

Ifølge L'Equipe venter PSG på et højere bud, men den stenrige klub fra Paris skal dog være varsomme med at spille hårdt mod hårdt.

Situationen er den, at Mbappes kontrakt udløber næste sommer, og hvis PSG ikke kan overtale Mbappe til at forlænge kontrakten, vil han derfor være gratis for Real Madrid eller andre potientielle bejlere om blot et år.

Torsdag kunne det spanske medie Marca berette, at den dyre transfer var blevet accepteret af PSG, og at han ville blive præsenteret fredag. Det skete ikke, og det er derfor, Real Madrid nu er lettere utålmodige omkring Kylian Mbappe.

