Stjerne forlænger med Barcelona

Den franske kantspiller Ousmane Dembélé fortsætter i spanske FC Barcelona frem til sommeren 2024.

Det oplyser storklubben torsdag på sin hjemmeside.

Den 25-årige franskmand kom til Barcelona i 2017 fra Borussia Dortmund, men det tog lang tid, før Dembele begyndte at indfri de store forventninger, der var til ham.

I sidste sæson leverede han 13 målgivende afleveringer, hvilket var flest af alle i den spanske fodboldliga.

I vinter truede Barcelona Dembele til at forlænge sin aftale, der formelt udløb for to uger siden med udgangen af juni.

Barcelona-direktør Mateu Alemany sagde i januar, at klubben ville have franskmanden væk med det samme, hvis han ikke straks forlængede.

Trods udmeldingen i vinter fra Barcelona lod Dembele sig ikke umiddelbart presse til at underskrive en ny aftale.

Barcelona råder i øjeblikket over to danskere, efter at midterforsvareren Andreas Christensen for nylig er hentet til klubben. I forvejen er angriberen Martin Braithwaite på kontrakt i Barcelona.