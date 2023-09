Stjerne i tårer: - Har været meget igennem

Sergio Ramos lod tårerne flyde, da han onsdag blev præsenteret i Sevilla, og han fortæller, at det er, fordi han har været meget igennem

Sergio Ramos er tilbage i Sevilla efter 18 år.

Onsdag blev spanieren præsenteret på stadion Sánchez Pizjuán, og her fik tårerne frit løb.

Ramos forklarede efterfølgende, hvorfor han blev rørt over at være tilbage:

- Det er en uforglemmelig dag. Jeg er kommet hjem efter 18 år.

- Beklager, at jeg blev rørt, men vi har været så meget igennem, siden jeg forlod klubben, og her står man skulder ved skulder.

- Jeg tog afsted som et barn, og jeg kommer tilbage med en kone og fire børn.

- Jeg vil gerne takke præsidenten, sportsdirektøren, vicepræsidenten og fansene for at åbne dørene til Sánchez Pizjuán, fortæller Ramos ifølge AS.

Ramos har underskrevet en etårig kontrakt i Sevilla.