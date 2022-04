Stjerne udsat for stort hjemmerøveri

Den tidligere Arsenal-stjerne Shkodran Mustafi har været udsat for et hjemmerøveri i sit luksushjem i byen Bétera lidt nord for Valencia.

Den tyske midterstopper, der spiller i den spanske klub Levante, var selv hjemme på øverste etage i villaen, da tre mænd trængte ind og stjal værdier for en million euro (ca. 7,5 millioner kroner).

Det skriver superdeporte.es.

De tre mænd havde fået adgang til grunden fra en golfbane, der ligger lige op til huset, hvorefter de brød ind gennem et vindue på en altan

De tre mænd var maskerede, og de berigede sig med kontanter, smykker og tøj, inden de tog flugten, hvor Mustafi selv opdagede dem og alarmerede politiet.

Mustafi ved sit hjem:

Shkodran Mustafi, der har 20 landskampe for Tyskland, forlod Arsenal i februar sidste år og tog hjem til Tyskland og Schalke 04. Da traditionsklubben rykkede ned, flyttede han teltpælene til Valencia, hvor han spillede i to år fra 2014-2016.

Denne gang var det dog til Valencias 'lillebror', Levante, der p.t. ligger næstsidst i La Liga. Med fem runder tilbage har de seks point til Cadiz, der er første hold over nedrykningsstregen.

Det til trods går det helt godt for Mustafi selv. Og de tre tyveknægte kunne være truklket afsted med markant større værdier, hvis de havde fundet Mustafis bilnøgler.

Han har nemlig ved flere lejligheder vist bilparken frem, der blandt andet tæller en BMW M4, en Mansory G63 og en rap Ferrari 488 Pista. En 720 hestekræfter stærk sportsvogn, der i afgiftsplagede Danmark kan erhverves for lige under seks millioner kroner. I Spanien koster den kun lidt over to.

Du kan se en video fra Mustafis hjem og hans Ferrari her, hvor han lige skal bese noget nyt legetøj: