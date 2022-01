Stjerne vil væk omgående

Det spanske eventyr, som Eden Hazard drog ud på, da han i 2019 skiftede Chelsea ud med 'Los Blancos', har langt fra levet op til forventningerne hos hverken ham selv eller Real Madrid, der ifølge Transfermarkt, betalte 855 millioner for belgieren.

Efter en jammerlig periode i kongeklubben, hvor skader og dårlig form har gjort det svært for Hazard, ser det nu ud til, at parterne skal skilles.

Hvis man skal tro på den belgiske sportsjournalist Sacha Tavoleiri, der bliver citeret af både Bild og AS, ønsker den belgiske offensivspiller at forlade Real Madrid denne vinter.

'Eden Hazard vil forlade Real Madrid. Hans sportslige situation afspejler også hans skadessituation. Lægestaben anbefalede en ny operation, men præsident Florentino Perez insisterede på at undgå det. Han ønskede, at bruge Hazard i kampe, så han kan blive solgt,' skriver den belgiske journalist.

Real Madrid slog Alcoyano 3-1 i Copa del Rey se målene her. Eden Hazard var med i Real Madrids pokalsejr over Alcoyano og lagde op til 2-0 målet.

Den 31-årige belgier har haft en mareridtssæson, hvor det kun er blevet til 13 optrædener i La Liga. Blot seks af dem har været fra start.

Senest skriver det spanske medie El Nacional, at Florentino Perez har accepteret et bud fra Newcastle på 300 millioner plus 75 millioner i eventuelle bonusser.

Eden Hazard har dog afvist forhandlingerne, da han håber at skifte til en større adresse i stedet for de nedrykningstruede Newcastle.

Senest undlod Carlo Ancelotti helt at bruge Eden Hazard i Super Cup-opgørene mod FC Barcelona og Athletic Bilbao, som Real Madrid trak sig sejrrigt ud af.

Eden Hazard så heller ikke videre fornøjet ud, da trofæet skulle fejres efterfølgende.

Billeder, som ESPN har bragt, viser at Eden Hazard har fjernet guldmedaljen som den eneste af alle Real Madrid spillerne og ser noget misfornøjet ud under fejringen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------