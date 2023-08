Stjernen gør det igen: Nyindkøb sprudler for Real Madrid

De færreste var nok i tvivl om Jude Bellinghams kvaliteter før sommerens skifte til Real Madrid, men skulle der alligevel sidde kritikere derude, blev de formentlig overbevist lørdag aften.

Her spillede englænderen for anden uge i træk en nøglerolle for Madrid, der på udebane vandt 3-1 over Almeria i La Liga.

Overraskelsen lurede ellers efter to minutter, hvor Almeria kom foran, men anført af Bellinghams to mål fik Real Madrid langsomt styr på tingene.

Vicemestrene fra hovedstaden har dermed fået en noget nær perfekt start på sæsonen med seks point i to kampe.

Der var spillet 140 sekunder, da Real Madrid-spillerne fik en påmindelse om, at opgøret var begyndt.

Et indlæg fra venstre blev behandlet efter fortjeneste af Sergio Arribas, som pandede værterne på 1-0 til stor jubel for hjemmepublikummet.

Bellingham kom allerede på tavlen i sin første kamp som Real Madrid-spiller, og han fortsatte stilen efter 19 minutter lørdag.

Lidt tilfældigt faldt bolden ned for fødderne af midtbanespilleren, som udlignede ved at sparke bolden fladt i nettet til 1-1.

Det blev også 2-1 til Real Madrid lidt senere i halvlegen på et pletskud fra Toni Kroos, men en VAR-gennemgang afslørede, at holdkammeraten Dani Carvajal forinden havde begået en ulovlighed.

Almeria havde selv været under stort pres, men afsluttede første halvleg med et stormløb mod gæsternes mål. Flere gode langskud og et hovedstød fra Largie Ramazani var tæt på at skabe et nyt forspring til Almeria.

Men Bellingham var ikke færdig. En time inde i kampen slog han til igen - denne gang på hovedstød til 2-1. Han har nu scoret tre mål i to kampe siden skiftet fra Borussia Dortmund.

Det satte værterne under pres, men de fik ingen point ud af anstrengelserne.

Med lidt over et kvarter igen satte Federico Valverde fart på og fandt Bellingham. En klog førsteberøring sendte bolden videre til Vinicius Junior, der åbnede målkontoen for sæsonen med et smart vip.

I den næstbedste spanske række kom den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite på tavlen med målet til 2-0 for Espanyol, som hjemme vandt med samme cifre over Racing Santander.

Klubben fra Barcelona har fire point efter to kampe.