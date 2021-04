Stjernen smider bombe: Slut efter 16 år

Sergio Ramos har ifølge spanske medier meddelt Real Madrid, at han ikke forlænger til sommer - der er kommet et lukrativt tilbud ind fra højre

En æra er ved at være slut i Real Madrid. I hvert fald tegner alt til, at Sergio Ramos forlader klubben til sommer, når hans kontrakt udløber.

Anføreren har nemlig ifølge flere spanske medier meddelt ledelsen i kongeklubben, at han ikke er interesseret i at forlænge. Den 35-årige midterforsvarer er ellers blevet forelagt et udspil til en etårig forlængelse, men det har ikke kunnet friste.

Ramos ville nemlig ikke stille sig tilfreds med blot et enkelt år - og så havde han visse forventninger til lønnen, der i øjeblikket ligger fornuftigt på 125 millioner kroner om året.

Real Madrid med præsident Florentino Perez i spidsen har ikke villet møde de krav - og derfor har en anden - indtil nu ukendt - europæisk klub meldt sig på banen med et tilbud. Angiveligt så fordelagtigt, at Ramos altså har meddelt, at han forlader den spanske hovedstad.

Det meddeler flere spanske medier - her et eksempel:

Selv om han kan se tilbage på en sidste sæson, hvor han på grund af skader - og lige nu covid-19 - ikke har spillet meget, så er hans meritter i klubben ganske bemærkelsesværdige.

Siden han kom til fra Sevilla i 2005, har han spillet 670 kampe for klubben og været med til at vinde en imponerende mængde sølvtøj til klubben. Det drejer sig om fem mesterskaber, to pokalsejre, fire Champions League og fire VM for klubhold.

At forsvarsspillere ikke også kan være farverige, har Ramos modbevist gang på gang med mål og aktioner som fx denne for landsholdet.

De fodboldmæssige kvaliteter har der aldrig kunnet sættes en finger på, men det har af og til knebet med temperamentet, og han er gennem årene blevet udvist 26 gange.

Til gengæld har han også været en særdeles farlig herre foran modstandernes mål. Det vidner 101 scoringer om.

At Sergio Ramos trods sine 35 år fortsat har mod på mere eventyr bakkes også op af, at han ikke som andre i sin generation har indikeret, at han ønsker at stoppe på det spanske landshold, hvor han i sine 180 landskampe har været med til at vinde både VM og EM.

