Stjerner forhandlede om børnene

Superstjernerne Shakira og Gerard Piqué er blevet enige om en ordning for deres børn efter skilsmissen

I 11 år var den den colombianske popdronning Shakira og FC Barcelona-profilen Gerard Piqué et af verdens mest celebre ægtepar.

Men tidligere på året gik parret fra hinanden. Angiveligt fordi fodboldspilleren havde været sangerinden utro.

Sammen har parret to børn, Sasha på syv og Milan på ni, og et af spørgsmålene efter separationen har været, hvor børnene skulle være.

Et svært spørgsmål, som det ifølge det amerikanske medie TMZ krævede 12 timers intense forhandlinger for det separerede par at løse.

'Vi har underskrevet en aftale om forlældremyndigheden. Vores eneste mål er at give vores børn den størst mulige tryghed og sikkerhed', skriver det forhenværende par i en fælles udtalelse.

'Vi håber, at de kan forsætte deres liv i et sikkert og roligt miljø. Vi vil sætte pris på, at deres integritet bliver respekteret', understreger stjernerne.

Shakira og Gerard Piqué er fortid. Foto: Ritzau Scanpix

Parret mødtes i 2010, da Shakira indspillede VM-sangen 'Waka Waka' i forbindelse med slutrunden i Sydafrika.

De har været bosat i Barcelona, men ifølge TMZ rykker Shakira nu til Miami.

Gerard Piqué har netop afsluttet karrieren i FC Barcelona. Det gik ikke helt efter planen. Læs mere her: Modbydelig sviner: - Du er en fucking skændsel

