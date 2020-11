Stjerner i maskefight

Den tyske Real Madrid-stjerne Toni Kroos troede måske, at han godt kunne tale frit fra leveren i sin og broderen Felix' podcast Einmal mal Luppen, men nu er han røget i infight med Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang.

- Jeg synes, at de koreograferede jubelscener er ret åndssvage. Og det er endnu værre, hvis man har genstande skjult i strømperne. Der var engang, hvor Aubameyang tog en maske frem. Det er her, det slutter for mig. Så synes jeg ikke, at man er en god rollemodel, siger Kroos i podcasten.

Aubameyang har flere gange jublet iført en Spiderman-maske, og selvom de kritiske ord fra Kroos er faldet i en tysk podcast, så har gaboneseren fra Arsenal opfanget ordene og svarer nu igen.

- I øvrigt. Har denne Toni Kroos børn? Bare for at huske på, at jeg gjorde det for min søn nogle få gange, og jeg vil gøre det igen.

- Jeg ville ønske, at du fik børn en dag og gør dem glade som disse unge elever. Og glem ikke #maskon #staysafe skriver han på Twitter med henvisning til, at tiden i øjeblikket faktisk tilsiger, at man går med maske.

Til ordene er vedhæftet et foto, hvor en gruppe små skolebørn har skulle pege på, hvad lykke er for dem - og en enkelt har tegnet Aubameyang som superhelt.

Aubameyang i sin nuværende klub, Arsenal. Foto: Andy Rain/Ritzau Scanpix

Aubameyangs superheltejubel stammer helt tilbage fra St. Etienne-tiden, og han førte den videre i Dortmund.

- Det bliver sværere og sværere at finde på noget nyt. Alt, hvad jeg ved, er, at jeg er Batman, og jeg kan ikke bare afgive min identitet. Men jeg er også stor fan af Pokémon Go. Måske giver det anledning til en ny idé, sagde Aubameyang i 2016, inden skiftet til Arsenal.

Toni Kroos har i øvrigt allerede børn. I 2013 fik han sønnen Leon, tre år senere kom datteren Amelie og i 2019 kom sønnen Fin til verden, men Kroos har altså ikke tænkt sig at fejre mål med hverken masker alle anden spas.

Fotos: Sascha Schuermann/Ralph Orlowski/Ritzau Scanpix

