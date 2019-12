Stjernespiller klager over Barcelona

Forholdet mellem Arturo Vidal og FC Barcelona fortsætter med at løbe ind i problemer.

Midtbanespilleren stormede angiveligt ud fra træning tidligere på måneden, da han fik at vide, at han ikke skulle starte inde imod Real Madrid, og Arturo Vidal virker også til at være opsat på at forlade spanierne til fordel for italienske Inter i januar.

Og nu er der nye problemer.

Ifølge spanske ABC har Arturo Vidal nemlig indleveret en officiel klage over FC Barcelona til den spanske spillerforening, og La Liga.

Således mener chileneren, at han mangler at få udbetalt 2,4 millioner euro - knap 18 millioner kroner - i bonusser, der relaterer sig til spilletid i 2018/19-sæsonen.

FC Barcelona er uenig og mener, at Arturo Vidals lejr har misforstået kontrakten.

En af bonusserne skulle være, at Arturo Vidal ville modtage et beløb, hvis han spillede 45 minutter i 60 procent af FC Barcelonas kampe.

Han spillede kun 45 minutter i knap 30 procent, men spillerens lejr mener, at han derfor skal have halvdelen af bonussen.

Det er Barcelona ikke enig i.

32-årige Arturo Vidal har i denne sæson spillet 19 kampe for FC Barcelona med fem mål til følge. I sidste sæson blev det til 53 kampe og tre mål.

