Største Messi-krise i seks år

FC Barcelonas alletiders topscorer, Lionel Messi, er i gang med sin værste måltørke i seks år.

Den catalanske storklubs argentinske juvel er normalt garant for mål, men Lionel Messi har ikke formået at finde vej til netmaskerne i fire kampe i træk i den spanske La Liga.

Det er ikke sket siden 2014, skriver fodboldmagasinet Goal.

Lørdag vandt FC Barcelona 2-1 over Madrid-klubben Getafe, og her stod franske Antoine Griezmann og spanske Sergi Roberto stod bag målene.

Det lykkedes heller ikke argentineren at score mod Valencia, Levante og Real Betis.

Seneste Messi-mål i La Liga er fra 20. januar, hvor FC Barcelona slog Granada 1-0.

Dermed har Messi kun formået at score i én La Liga-kamp, siden Quique Setien overtog trænersædet fra Ernesto Valverde i begyndelse af januar.

I 2014 gik den seksdobbelte Ballon d'Or-vinder otte ligakampe i træk uden at score, skriver Goal.

Barcelona vandt 2-1 over Getafe trods Messis manglende mål. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

Trods måltørken er Lionel Messi topscorer i La Liga med sine 14 mål i 19 kampe i sæsonen.

Lionel Messi kan bryde sin negative stime, når FC Barcelona tager imod Eibar på lørdag.

Alt imens går Lionel Messis rival, Cristiano Ronaldo, målamok i Serie A.

Portugiseren har scoret syv mål i sine seneste fire kampe for Juventus i 2020 og 12 mål i sine seneste otte kampe for klubben.

Cristiano Ronaldo har også chancen for at tangere en utrolig rekord i Serie A for flest kampe i træk med mål.

Hvis portugiseren scorer mod Brescia søndag, har han scoret i 11 ligakampe i træk.

Dermed vil han tangere Fiorentinas legende Gabrielle Batistutas rekord fra sæsonen 1994/1995, hvor argentineren scorede i sæsonens første 11 kampe.

