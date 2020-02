Stolte Braithwaite-forældre: - Det har været lidt sindssygt

Martin Braithwaites familie i Esbjerg glæder sig usigeligt på hans vegne over, at mange års hårdt slid nu har lønnet sig med en kontrakt med FC Barcelona

Tirsdag aften ringede telefonen hjemme hos Keith og Heidi Braithwaite. Det var et døgn efter, at de for første gang havde hørt rygtet om, at deres søn var på vej til at skrive kontrakt med mægtige FC Barcelona.

- Det var så Martin, der ringede, og han sagde sådan set bare, at ja, der var altså noget om snakken, fortæller Heidi Braithwaite med et grin.

Torsdag fik hun sammen med resten af verden den endelige bekræftelse på, at Martin Braithwaite går i legenderne Michael Laudrups og Allan Simonsens fodspor i en af verdens største klubber.

- Det var været lidt sindssygt de seneste par dage. Vi er simpelt hen bare så glade på hans vegne. Alt det, han har troet på og har arbejdet på, bliver til virkelighed nu.

- Det er fantastisk. Han har altid haft en drøm om at nå helt til tops, og det er så det, han har opnået i dag, siger Heidi Braithwaite.

- Vi er bare så utroligt stolte af ham, men det, der fylder mest, er glæden på hans vegne. Han knokler hver eneste dag for at blive bedre, og nu får han belønningen.

- Et eller andet må han have gjort rigtigt, siden Barcelonas træner har lyst til at have ham på sit hold, siger Heidi Braithwaite.

Midt i glæden i hjemmet i Esbjerg, hvor den brusende begejstring på egnen kniber sig ind ad enhver sprække i form af lykønskninger, nager også en irritation over, at der i medierne også er negative overskrifter om Braithwaites skifte.

Familien Braithwaite er stolte hjemme i Esbjerg. Foto: Anders Brohus

Skeptikerne og kritikerne får også plads og fastslår, at Braithwaite jo bare er en nødløsning, og at hans tid i Barcelona er knap.

- Der kan være mange meninger om det her, men der var dog nok også en del andre spillere, som Barcelona kunne have valgt, siger Heidi Braithwaite, som føler sig overbevist om, at der ikke er nogen, der bare tilfældigt tilbydes en kontrakt med FC Barcelona i fire et halvt år.

- Jeg kan egentlig ikke forstå, at man ikke bare kan glæde sig over, at en dansk spiller har succes. Det taler da for sig selv, at en spiller får kontrakt i Barcelona, siger Heidi Braithwaite, som engang imellem helt mister pusten, når de nøgne facts pludselig står klart for hende.

- Vi vil godt lige se ham i trøjen, før vi virkelig kan tro på det. Så er den der! Først da trænger det helt ind, tror jeg.

- Det er helt ubeskriveligt, det her, siger Heidi Braithwaite, som først hørte rygtet om Barcelona via en god ven mandag aften.

Foto: Anders Brohus

Tirsdag sendte hun en sms til sønnen med ordlyden: ‘Hva’ så? Skal du til Barcelona?’ Den fik hun ikke svar på, men hun vidste, at hun selvfølgelig nok skulle få besked, når tiden var inde, fortæller hun. Det var den så tirsdag aften.

- Det var altså lidt sjovt, for da det kom frem for nogle uger siden, at Barcelona stod og manglede en alsidig angriber, så sagde jeg til min mand, at det da var Martin, han stod og manglede, siger Heidi Braithwaite.

- Og det var det jo så. Det har vi grinet en del af. Nu skal vi så se, om vi ikke alle sammen kan tage derned i næste weekend og se noget fodbold.

Se også: Messis nye holdkammerat: Mine børn har en fest i skolen

Barcelona-præsident: Braithwaite købt til fremtiden

Se også: Politiet i komisk brøler efter FCK-kamp