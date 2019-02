Stop så! Messi runder grotesk milepæl

Real Valladolid blev sat til vægs af en scoring fra Lionel Messi lørdag. Og dermed skrev argentineren endnu et stykke fodbold-historie

Triptælleren er oppe i et tempo, der får det til at ryge.

Modstanderne tigger og beder til, at det snart må få en ende.

Men det gør det ikke. Ikke endnu i hvert fald.

For Lionel Messi fortsætter.

Han scorer mål, gør han. Den lille argentiner med det ejendommelige venstreben og det umiskendelige fuldskæg.

Lørdag slog han til igen. Mod Valladolid.

Ganske vist på straffespark, men er den over stregen, tæller det.

Det var mål nummer 30 i denne sæson for Messi. Et antal de fleste angribere på højeste niveau meget gerne vil sælge deres bedstemor for inden sæsonstart.

For Messi er det hverdag. Ikke noget nyt i det. Det er en skuffelse, hvis han slutter lavere.

Det viser statistikken med al den tydelighed, man kan proppe ind i et Excel-ark.

For målet sikrede ham, at han for 11. (!) sæson i træk scorer 30 mål eller flere på en enkelt sæson.

Får stjerner til at se ordinære ud

Det viser en simpel gennemgang af hans sæsoner i FC Barcelona, som vi har foretaget nederst i artiklen. Ser man bort fra de første sæsoner, hvor han som ung lige skulle løbe karrieren i gang og scorede nærmest patetisk få mål (som 06-07-sæsonen, hvor det 'kun' blev til 17 mål...!), så har han siden 08-09-sæsonen ikke scoret mindre end 38 mål per sæson.

Det får andre stjerneangribere som Zlatan Ibrahimovic, Gabriel Batistuta, Ruud van Nistelrooy, Harry Kane og Sergio Agüero til at se ordinære ud, hvilket i sig selv er forfærdeligt.

Mod Valladolid kom scoringen som mange gange før på straffespark, og magikeren fra Rosario tillod sig endda at brænde endnu en mulighed fra pletten kort før tid, hvorfor totalen endte med en scoring på 12 forsøg.

Det fik dog ikke cheftræner Ernesto Valverde til at ryste på hånden.

- Nej, nej, jeg er ikke specielt nervøs. Jeg var overbevist om, at han ville score begge gange. Leo er et sikkert kort. Han kunne også have scoret flere mål, kom det fra cheftræneren, der netop har forlænget sin kontrakt med klubben.

Han må alt andet lige også have været en anelse lettet.

Sejren kommer lige op til den første af to Champions League-1/8-finaler mod Olympique Lyon i den kommende uge - og efter tre uafgjorte kampe i træk mod Athletic og Valencia i ligaen samt pokalsemifinalen mod Real Madrid.

Og så til statistikken om Messi:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

2018-19: 30 kampe - 30 mål

Her har han scoret mod Tottenham i Champions League 3. oktober 2018. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

2017-18: 54 kampe - 45 mål

Her er det blevet til mål mod Racing Santander i ligaen 29. april 2018. Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix

2016-17: 52 kampe - 54 mål

Her har han scoret mod Alavés i pokalfinalen 27. maj 2017. Foto: Daniel Ochoa de Olza/AP

2015-16: 49 kampe - 41 mål

En scoring fejres mod Atlético Madrid i selskab med Luis Suárez og Neymar. Foto: Siu Wu/AP

2014-15: 57 kampe - 58 mål

22. november 2014 bæres han af holdkammeraterne efter en scoring mod Sevilla i ligaen. Foto: Manu Fernandez/AP

2013-14: 46 kampe - 41 mål

AC Milan får Messi-magien at smage 6. november 2013 i Champions League. Foto: Emilio Morenatti/AP

2012-13: 50 kampe - 60 mål

Jordi Alba tiljubler Messi efter en scoring mod Athletic Club 1. december 2012 i ligaen. Foto: Manu Fernandez/AP

2011-12: 60 kampe - 73 mål

Scoring mod Valencia 19. februar 2012. Foto: Manu Fernandez/AP

2010-11: 55 kampe - 53 mål

Almeria har set Messi score mod sig i en ligakamp 9. april 2011. Foto: Manu Fernandez/AP

2009-10: 53 kampe - 47 mål

Jubel med Seydou Keita efter en scoring mod Real Zaragoza 21. marts 2010. Foto: David Ramos/AP

2008-09: 51 kampe - 38 mål

En af de vigtiste mål i karrieren faldt 27. maj 2009 mod Manchester United på Stadio Olimpico i Champions League-finalen. Her fejres det med Thierry Henry. Foto: Jasper Juinen/Getty Images

2007-08: 40 kampe - 16 mål

Messi scorer mod Celtic i Champions League 20. februar 2008. Foto: Jon Super/AP

2006-07: 36 kampe - 17 mål

Xavi jubler med Messi 18. april 2007 efter en scoring mod Getafe i pokalsemifinalen. Foto: Manu Fernandez/AP

2005-06: 25 kampe - 8 mål

Her er det Real Betis, der har indkasseret en scoring fra Messi 18. februar 2006. Foto: Manu Fernandez/AP

2004-05: 9 kampe - 1 mål

Lionel Messi scorer mod Albacete i ligaen 1. maj 2005. Hans første mål som professionel for FC Barcelona. Foto: Bernat Armangue/AP

