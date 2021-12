Stopper omgående: - Enormt tragisk

Paulo Chichon, ekspert i spansk fodbold, mener, at fodboldverdenen forstår alvoren i Sergio Agüeros beslutning om at lægge støvlerne på hylden som følge af hjerteproblemer

Det blev desværre ikke en eventyrlig afslutning på fodboldkarrieren for den argentinske superstjerne Sergio Agüero.

Den 33-årige målmager har i de seneste måneder døjet med hjerteproblemer, og efter flere undersøgelser var konklusionen, at den nu tidligere Barcelona-angriber ikke kan være i stand til at spille fodbold på topplan.

Hovedpersonen selv tog beslutningen om at lægge støvlerne på hylden for ti dag siden, og onsdag fortalte han fodboldverdenen om sin beslutning. Og det var en dybt, berørt argentiner, der havde svært ved at sætte ord på afskeden.

- Det er et meget hårdt øjeblik. Beslutningen, jeg har taget, er primært på grund af mit helbred. På grund af det problem jeg fik for halvanden måned siden. Jeg var i gode hænder hos lægerne, og de har fortalt mig, at det bedste vil være at stoppe med at spille, så jeg tog beslutningen for ti dage siden, sagde en grædende Sergio Agüero på pressemødet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Agüero havde svært ved at holde tårerne tilbage under pressemødet onsdag. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

- Alle forstår alvoren

Der var klapsalver på Camp Nou til den argentinske bomber, og efter pressemødet er 'El Kun' også blevet hyldet i fodboldverdenen for sine fornemme bedrifter på grønsværen.

Paulo Chichon, der er ekspert i spansk fodbold, fortæller, at der er stor forståelse for Agüeros beslutning om at trække sig fra fodbold på topplan.

- Det er enormt tragisk, og jeg tror, at alle forstår alvoren i det, siger Chichon til Ekstra Bladet.

- Jeg oplever kun respekt, i måden situationen er blevet håndteret på - både i forhold til Agüero, men også hvordan fans og klubber har reageret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Agüero nåede at optræde fem gange for Barcelona, hvor han på måltavlen én enkelt gang. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Et glimt i øjet

Den argentinske angriber skiftede fra Manchester City til Barcelona i sommer, og derfor blev det til en tilbagevenden til La Liga for Agüero. Fra 2006 og frem til 2011 tørnede målræven nemlig ud for Atlético Madrid, hvor han nettede 100 gange i 230 kampe for hovedstadsklubben.

- Agüero var fuldstændig vanvittig dengang. Han var ekstrem giftig. Han var ekstrem hurtig.

- Han var alene spydspids på holdet, og han kunne klare alting. Han kunne selv drible frem og score, han kunne holde spillerne væk fra sig, han kunne bevæge sig i små rum og score på kontra. Han kunne det hele.

Ligeledes fortæller Chichon, at Agüero var unik i Atlético og skilte sig ud i klubben sammenlignet med andre angribere, der også har haft succes i Madrid.

- Agüero skulle ikke bruge en 'stor' mand ved siden af sig. Ikke som Griezmann (Antoine, red.), der skulle bruge Diego Costa. Agüero klarede det selv for et Atlético-hold, der ikke var 'store' på det tidspunkt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den argentinske bomber var her, der og alle vegne i Madrid. Foto. Christian Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

En levende legende

Den 33-årige argentiner har scoret den ene kasse efter den anden i Europa. Udover de 100 mål for Atlético, nettede Agüero 260 gange i 390 optrædener for Manchester City.

Ikke blot på klubplan, men også på landsholdet har bomberen gjort sig positivt bemærket. Her har den nu pensionerede fodboldspiller scoret 41 mål for det argentinske landshold.

- Han er en legende på landsholdet, så der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe figur i argentinsk fodbold, der lægger støvlerne på hylden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den argentinske bomber nåede at score 41 mål for Argentina. Foto: Nelson Antoine/AP Photo/Ritzau Scanpix

Samtidig påpeger den spanske fodboldekspert, at Agüero er en elsket person uden for grønsværen, der også er morsom.

- Det er en mand, der er ekstrem venlig. Han har humor og er ikke for fin til at arbejde sammen med streamere i Spanien. Agüero spiller Fortnite, og han laver også sjov med holdkammeraterne.

I skrivende stund vides det ikke, om Sergio Agüero vil fortsætte med at spille fodbold på et lavere niveau.

--------- SPLIT ELEMENT ---------