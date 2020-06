Stor Braithwaite skuffelse i Barca-sejr

Barcelona vandt tirsdag aften 2-0 over Leganes i Primera Division. Martin Braithwaite så hele kampen fra bænken

Barcelona vandt tirsdag aften 2-0 over Leganes i Primera Division.

Dermed fastholder catalanerne føringen i ligaen. De er nu fem point foran Real Madrid, der har en kamp i baghånden.

Resultatet burde give anledning til jubel i Barcelona, men det er nok ikke danske Martin Braithwaith, der jubler mest. Han måtte se til fra bænken, mens holdkammeraterne klarede ærterne.

Danskeren havde ellers hele fem chancer for at komme på banen, da det i øjeblikket er tilladt at foretage fem udskiftninger.