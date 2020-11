Stor handel under opsejling - 'Braithwaite er nøglen'

Ifølge avisen Sport håber FC Barcelona at kunne afhænde Martin Braithwaite i det kommende transfervindue, så der skabes luft i lønbudgettet til at hente Memphis Depay i Lyon

Martin Braithwaite skal ud, så Memphis Depay kan komme ind.

Det er hovedbudskabet i den historie, som Sport lancerede fredag. Her kaldte den Barcelona-baserede sportsavis den danske landsholdsspiller for nøglen i Barças transferplan.

Memphis Depay er Barcelona-træner Ronald Koemans primære transfermål i det kommende transfervindue.

Men ifølge Sport er en forudsætning for handlen, at Braithwaite samtidig accepterer at forlade FC Barcelona og på den facon frigør nogle lønkroner.

FC Barcelona er hårdt ramt af coronakrisen.

Økonomien er ikke til de vilde handler, og at en Depay-handel er afhængig af et Braithwaite-exit viser med al tydelighed, hvor svær situationen er.

Braithwaite er meget langt fra at være blandt de lønførende i klubben, men i disse tider tæller hver en euro.

Memphis Depay har efter nedturen i Manchester United fået luft under vingerne i Lyon og var senest anfører for Holland, da de mødte Spanien. Foto: Dean Mouhtaropoulos/AFP/Ritzau Scanpix

Ronald Koeman kender 26-årige Memphis Depay særdeles godt fra deres fælles fortid på det hollandske landshold, og Lyon-angriberen lægger ikke skjul på, at han gerne rejser til Camp Nou.

- Hvem ville ikke gerne spille der? Det er et at de bedste hold i verden, sagde Depay efter Hollands 1-1-kamp mod Spanien i onsdags.

Ifølge Sport ser Koeman ikke Braithwaite som en del af fremtiden i Barcelona og vil forsøge at sælge ham til januar, så der kan blive frigjort midler til at hente Depay i Lyon.

Angiveligt skal Barcelona allerede have en aftale på plads med Depay, og Lyon har opgivet at holde fast på ham.

Den hurtige hollandske angriber har været i fransk fodbold siden 2017 og havde før det et ophold i Manchester United, hvor han dog aldrig fik succes.

Martin Braithwaite har siden skiftet fra Leganés til FC Barcelona tilbragt meget tid på Barça-bænken. Foto: Sergio Perez/Reuters/Ritzau Scanpix

29-årige Martin Braithwaite har ikke opgivet at få et gennembrud i FC Barcelona og føler, at det trods af meget begrænset spilletid går ham fantastisk i storklubben

Derfor tager han sig heller ikke af de rygter, der sender ham væk fra Barça.

- Det er en kæmpe klub, hvor der bliver skrevet en masse ting. De har brug for at skrive en masse om Barcelona, for de ved, at alt, der bliver skrevet om Barcelona, får en masse opmærksomhed.

- Selvfølgelig sker der en masse ting, men jeg har fokus på de ting, jeg kan styre. Jeg spiller fodbold, og alt det andet er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, siger Martin Braithwaite, der er ude af isolationen i landsholdslejren og kan få sin 45. landskamp, når Danmark søndag møder Island i Parken i Nations League.

