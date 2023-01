Stor overraskelse: Delaney pludselig klar

Thomas Delaney er blevet sin skade kvit og er igen klar til at spille fodboldkampe.

Tirsdag eftermiddag skriver hans arbejdsgiver, Sevilla, at danskeren er udtaget til onsdagens kamp mod Osasuna i pokalturneringen Copa del Rey.

Det kan blive midtbanespillerens første kamp, siden han udgik med skaden under første VM-kamp mod Tunesien i november.

Læs også: Spillet om FCK-ikon: Bolden er hos Delaney

Mandag udsendte han på Instagram et billede af sig selv under et træningspas med overskriften 'snart'. Det kunne altså tyde på, at han selv vidste, han var ved at være helt tilbage i omdrejninger.

For lidt over en måned siden blev han ellers meldt ukampdygtig i otte uger på grund af skaden. Den tidshorisont har han tilsyneladende gjort til skamme.

Selv om Delaney er klar til kamp igen, skal han ikke nødvendigvis regne med en fast plads i startopstillingen.

Før skaden røg han ind og ud af holdet, mens han var udset som en fast del af Danmarks midtbane under VM.

31-årige Delaney er eneste dansker i Sevilla, efter at Kasper Dolberg har forladt klubben for at tage til tyske Hoffenheim.

Mens Sevilla er i kvartfinalen i Copa del Rey, har holdet gevaldige problemer i La Liga, hvor holdet efter 18 kampe blot er et point over nedrykningsstregen.