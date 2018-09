Stor overraskelse: Sisto får sejr mod storhold

Pione Sisto og Celta Vigo leverede lørdag aften et resultat, som de nok kan leve højt på hele landsholdspausen og lidt mere til. Det blev nemlig til en 2-0 sejr over danskerklubben, da Atletico Madrid var på besøg.



Første halvleg bød ikke på nogen mål, men det var Atletico, der var mest i scene. Efter pausen skulle Celta kun bruge 43 sekunder på at komme foran, da Maximiliano Gomez scorede for anden runde i træk.



Her udnyttede han, at Godin snublede lige foran bolden, som betød, at Gomez kunne komme frit mod mål, hvorefter han scorede til 1-0.



Syv minutter senere blev det til 2-0, og igen var det med Gomez i en nøglerolle. Denne gang var det i oplæggerens rolle, da han lagde bolden ind til Iago Aspas, som headede bolden i netmaskerne.



Atletico gjorde ikke tingene nemmere for dem selv, da Savic blev smidt ud efter to gule kort, da der var spillet 70 minutter af opgøret.



Med sejren er Celta på førstepladsen i La Liga, men der er tre hold bag dem, som enten kan overhale dem eller indhente dem i løbet af denne runde.



Næste opgave for Sisto og resten af Celta-holdet er en udekamp mod Girona.