Stor-roser Braithwaite: 'Bedste kamp i Barcelona-trøjen'

Braithwaite havde en fremragende søndag på Camp Nou, da han scorede to mål og lavede en assist i FC Barcelonas 4-2-sejr over Real Sociedad i åbningsrunden i La Liga.

Den danske angriber kæmper i øjeblikket for sin plads i den catalanske storklub, og det bliver svært for Barcelona-træner, Ronald Koeman, at holde Braithwaite ude af startopstillingen, hvis danskeren viser samme målform som søndag.

De spanske aviser var efter søndagens kamp imponeret over Braithwaites glimrende præstation, hvor flere af aviserne skriver, at danskeren kan ende med at blive ved med at være en del af Koemans planer fremover.

'Danskeren spillede på et højt niveau og viste med sin effektivitet, at han vil fortsætte i Barcelona, koste hvad det vil. Med præstationer som denne, er det tættere på at ske,' lyder det i Barcelona-avisen Sport.

Holdkammeraterne var klar til at fejre Braithwaites flotte præstation. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

'Kan give den bedste udgave af Braithwaite'

I en kommentar i Mundo Deportivo bliver der spekuleret i, at Braithwaites spil kan være en vigtig del af FC Barcelona uden Messi.

'Hvis Barcelona vil udfylde hullet efter Messi, skal de gøre det som et hold, hvor alle efterlader alt, de har, på banen. Præcis den intensitet kan give den bedste udgave af Braithwaite,' skriver Fernando Polo, der er redaktør hos Mundo Deportivo.

Også i en af de andre store, spanske sportsaviser AS var der rosende ord om den danske angriber.

'Braithwaite spillede en imponerende kamp, som vel var den bedste i Barcelona-trøjen. Han var konstant i bevægelse,' lyder det om Braithwaites præstation.'

Martin Braithwaite får mulighed for at øge målkontoen, når FC Barcelona søndag skal møde Athletic Bilbao på udebane.