Stor skuffelse

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite måtte tage plads på bænken fra kampens start, da Barcelona lørdag eftermiddag mødte Celta Vigo, som end ikke havde udtaget Pione Sisto til opgøret.

Her blev det til 2-2 mellem de to hold efter en sen scoring fra Celta.

Som kampen forløb sig, kom Barcelona foran med 1-0 efter 20 minutter, da Luis Suarez satte hovedet på et frispark fra Lionel Messi og scorede. Celta kom tilbage kampen efter fem minutter efter pausen, da Smolov nemt kunne sende bolden i mål til 1-1.

Midtvejs i anden halvleg var det igen Luis Suarez, som var på pletten, da fik drejet rundt med bolden i feltet efter en aflevering fra Messi, hvorefter han bragte den catalanske storklub tilbage på sejrskurs.

Få minutter efter kom Braithwaite på banen, og fik dermed de sidste 20 minutter på banen for Barcelona. Her kom han på banen i stedet for unge Ansu Fati.

Alligevel lykkedes det for Iago Aspas at få udlignet til 2-2 to minutter før den ordinære spilletids udløb på et lækkert frispark - og i overtiden havde Nolito tilmed muligheden for at sikre Celta sejren, men Ter Stegen diskede op med en stor redning.

Resultatet betyder, at Barcelona nu er på førstepladsen med ét point ned til Real Madrid, som er en kamp bagefter og spiller mod Espanyol søndag, hvor de altså kan rykke sig to point foran.

Se også: Valencia snubler i kampen om europæiske billetter

Se også: Yngste nogensinde: Slog 81 år gammel rekord