Stor tragedie i storklub: 14-årig fan dræbt i ulykke

Atlético Madrid sikrede sig tidligt lørdag aften det spanske mesterskab, men fejringen udviklede sig ganske tragisk.

Den spanske avis Marca skriver således, at en blot 14-årig fan er afgået ved døden i forbindelse med fejringen af titlen. Det skete, da tusindvis af mennesker var samlet i Madrid.

Ifølge avisen El Pais opstod ulykken dog, da drengen jublede med hovedet ud af en kørende bil. I den forbindelse stødte han hovedet på indgangen til en parkeringsplads ved Plaza de Santa Ana i det centrale Madrid med alvorlige skader til følge.

Marca skriver, at ambulancer hurtigt kom til stedet, men at man hurtigt konstaterede, at den 14-årige drengs liv ikke stod til at redde. I bilen sad der angiveligt en del unge mennesker, og chaufføren skulle ifølge spanske medier have forceret flere hegn for at nå til parkeringspladen.

Klubben bekræftede skrev sent lørdag aften historien på Twitter og tilføjede, at man er forfærdede over den triste nyhed om drengens død.

Atlético Madrid sikrede sig mesterskabet i sidste spillerunde, da man slog Valladolid på udebane. Dermed holdt man bysbørnene fra Real Madrid bag sig, selvom kongeklubben skrabede en 2-1-sejr over Villarreal hjem til sidst.

Det var klubbens 11. spanske mesterskab og det første siden 2014.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Da det stod klart, at klubben havde vundet det spanske mesterskab, strømmede deres fans ud i gaderne.