Stor ulykke midt i Sevilla-triumf: Tilskuere faldt ned på banen

Det gik vildt for sig, da Simon Kjærs holdkammerat Ever Banega lørdag på udebane bragte Sevilla foran 2-0 mod Eibar på et straffespark.

Så vildt, at gelænderet, der adskilte de medrejsende Sevilla-fans bag målet fra banen, kollapsede, med det resultat at adskillige personer faldt ned.

Ifølge det lokale Sevilla-medie Diario de Sevilla faldt næsten 50 fans i forbindelse med gelænderets nedbrud.

Kampen blev efterfølgende stoppet i otte minutter.

Heldigvis var faldet ikke så langt, men 10 Sevilla-fans måtte alligevel køres til et nærliggende hospital med mindre skader.

Værst gik det for en person, der pådrog sig brud på højre håndled samt det ene skinneben. I alt blev 14 personer skadet i forbindelse med uheldet. Det skriver klubben på sin officielle hjemmeside

Episoden fik efterfølgende Sevilla til at dedikere sejren, der endte med at være på 3-1, til de tilskadekomne tilhængere.

- Tre mål og tre point på Ipurua (Eibars hjemmebane, red.). Sejren er dedikeret til vores fans, der kom til skade i ulykken på tilskuerpladserne. Vi håber, at de kommer sig hurtigt, skriver klubben på Twitter.

Diez sevillistas heridos, ninguno de ellos de gravedad, fueron trasladados al Hospital de Mendaro.



La expedición nervionense se interesó por su estado en el propio hospital antes de volver a Sevilla.



Toda la información https://t.co/xEoiWDctrr#vamosmisevilla pic.twitter.com/kIizsymkjv — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 29. september 2018

Sevilla har med lørdagens sejr vundet tre kampe i træk i Primera Division. Holdet ligger efter syv kampe på tredjepladsen i den bedste spanske række med kun et enkelt point op til Real Madrid og Barcelona.

